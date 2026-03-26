Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО из Павловского Посада

Защитникам Родины доставят на передовую необходимые вещи, в том числе средства связи и наблюдения, генераторы, приборы ночного видения, бронежилеты, компьютерную и бытовую технику, инструменты и многое другое. Кроме того, бойцы получат автомобили Mitsubishi Pajero Sport, ВАЗ-21213 «Нива», ВАЗ-21104, а также электровелосипеды.

Это уже не первая подобная миссия, и каждый раз жители Павлово-Посадского округа с гордостью провожают своих земляков, веря в то, что помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается больше всего. 24 марта в Казанском храме благочинный округа, священник Александр Анохин провел молебен о здравии и благополучном возвращении волонтеров, участвующих в гуманитарной миссии.

Всего этой месяце из Павлово-Посадского округа было отправлено в зону более 12 тонн гуманитарной помощи. В марте в целом запланировано снабжение 51 подразделения.