Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Дмитрова

В Дмитровском округе женщины стали главной движущей силой гуманитарной помощи бойцам СВО: жены, матери и сестры военнослужащих отправили на передовую более 7 тонн груза. Очередной КАМАЗ со стройматериалами, продуктами и теплыми одеялами собственного производства прибыл в расположение 6-й мотострелковой дивизии на Константиновском направлении.

Основу волонтерского движения в округе составляют женщины, объединившиеся в «Комитет семей воинов Отечества» и «Надежный тыл». Как рассказала руководитель местного отделения Кристина Веселкова, помощь собирают ежедневно и кропотливо, привлекая предпринимателей, жителей и администрацию. Особую трогательность сборам придают воспитанники детских садов № 2 «Жемчужинка» и № 12 «Юный строитель»: малыши регулярно передают бойцам рисунки, а их мамы и воспитатели добавляют в посылки домашнюю выпечку.

Невероятную активность проявили жительницы сельских территорий. Наталия Титова и Людмила Боргянова из Синьково доставили 30 теплых одеял, сшитых своими руками. Женщины рассказали, что с ноября прошлого года они отправили на фронт уже 1600 таких изделий — материалы для новой партии помог приобрести первый заместитель главы округа Евгений Тертышников. Дмитровчанка Галина Емельянова при поддержке местной дружины передала бойцам домашние блюда, чай, кофе и сладости, а Татьяна Широкова, мать бойца с позывным «Сега», испекла для защитников пирожки и привлекла к помощи коллег.

Помимо продуктов, значительную часть груза составили строительные материалы — сухой лес и пиломатериалы для обустройства блиндажей. Древесину оплатили двое постоянных благотворителей: Сергей из Дмитрова (позывной Дед Мороз) и Антон из Владимира (позывной Огурчик), которые на протяжении трех лет помогают фронту. Также бойцы получили парты и стулья от Хотьковской школы № 5 для оборудования классов подготовки штурмовых групп.

Забирающий груз боец с позывным «Смак», участник СВО с 2022 года, особо отметил самоотверженность земляков: «Когда полк воевал под Бахмутом, в условиях крайней опасности приезжали только дмитровские волонтеры. Наши женщины — это верный и надежный тыл». Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил всех причастных: «Вы не просто собираете посылки — вы вкладываете в них свою душу, печете пирожки, шьете одеяла, пишете теплые письма. Низкий вам поклон за вашу стойкость, милосердие и безграничную любовь».