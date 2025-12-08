Очередной гуманитарный груз отправят в зону СВО из Богородского округа

Утро понедельника началось в Ногинске с погрузки и отправки гуманитарной помощи. Как всегда, на призыв о начале сбора отозвалось огромное количество неравнодушных людей и организаций Богородского округа.

Как отметили организаторы, помощь собирали долго, и это дало свои положительные результаты. Подготовлен серьезный технический груз для бойцов: три квадроцикла, мотобайк, новый автомобиль УАЗ «Патриот», средства индивидуальной маскировки, запчасти для ремонта транспорта, спецоборудование. Все это получат пять воинских частей. Волонтерские организации традиционно передали маскировочные сети и продукты.

Также большой объем помощи ориентирован на 150 воспитанников из Лутугинской специальной школы-интерната. В сборе груза приняли участие и школьники Богородского округа. Вместе с родителями ребята для своих сверстников из ЛНР подготовили комплекты нижнего и постельного белья, одежду и обувь и, конечно же, новогодние подарки. А для бойцов отправили рисунки и письма со словами поддержки, а также поделки в виде ангелочков.

В ближайшее время следом за гуманитарной миссией в путь выдвинется делегация Богородского округа, которую возглавит руководитель муниципалитета Игорь Сухин. Также в рамках данной поездки планируется заключить соглашение с одной из бригад о шефских связях.