Очередной гуманитарный груз отправили военнослужащим из Воскресенска

Партийцы и сторонники «Единой России» в Воскресенске передали очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. В груз вошли продукты питания, медикаменты, инструменты, окопные свечи и маскировочные сети.

Часть медицинских препаратов направят в военные госпитали и медицинские отряды Вооруженных сил России, работающие в новых регионах. Остальные вещи предназначены для военнослужащих на передовой.

«Каждая такая отправка — это результат общей работы депутатов, сторонников партии, волонтеров и неравнодушных жителей Воскресенска. Мы понимаем, насколько важны сейчас поддержка и внимание к тем, кто выполняет боевые задачи, а также медицинским специалистам, оказывающим помощь военнослужащим. Поэтому продолжаем регулярно собирать и передавать все необходимое», — отметил секретарь местного отделения партии Алексей Малкин.

Сбор гуманитарной помощи в Воскресенске продолжается. К формированию следующих партий груза могут присоединиться все желающие.