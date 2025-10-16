Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Зарайска

Новую партию гуманитарной помощи передали участникам специальной военной операции из Зарайска. Собрать все самое необходимое для бойцов помогли предприниматели, неравнодушные жители и трудовые коллективы.

В кузова четырех машин загрузили строительные материалы, генераторы, маскировочные сети, бензопилы, медикаменты. На фронт также отправятся мотоциклы, которые в зоне спецоперации называют «стальной кавалерией». Скорость, с которой перемещается мототехника, дает в бою неоспоримые преимущества.

Житель Зарайска передал бойцам автомобиль «Нива». Теперь на нем участники СВО будут транспортировать раненых, боеприпасы и перемещаться между позициями.

«Всем огромное спасибо, волонтерам, неравнодушным нашим жителям, которые помогают нашим ребятам как можно быстрее закончить специальную военную операцию, вернуться домой живыми, здоровыми», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.