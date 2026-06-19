Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Дмитрова

Руководитель команды Сергей Шувалов рассказал, что сначала помогали близким, затем к ним присоединились друзья, школьники и неравнодушные люди, что позволило оказывать поддержку и другим бойцам. В этот раз отправились две большие фуры и два микроавтобуса, полностью загруженные необходимым. Одна из фур везет строительный лес, который закупили при содействии главы округа Михаила Шувалова и администрации. В составе груза также продукты питания, средства личной гигиены, вода, топливо, одежда и квадроцикл — все по запросу бойцов.

«Поставка большая — она отправится в девять подразделений, в каждом из которых есть наши дмитровчане. По направлениям это Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Херсон — сейчас самые сложные участки», — пояснил Сергей Шувалов. Перед отправкой воспитанники лагеря «Ромашка» Горшковской школы исполнили песню «Моя Родина — Россия» и передали бойцам рисунки, поделки и письма. Советник главы округа Николай Миньков поблагодарил команду «Конвой А 104» за серьезную работу и неоценимую помощь, назвав ее частичкой тепла из родного дома. Депутат Совета депутатов Дмитровского округа Владимир Кузовлев, возглавляющий «Боевое братство», вручил награды юнармейцам отряда «Кабул» Подосинковской школы и волонтерам Сергею Малыхину и Мобилу Ахмедову. Участник СВО Алексей Зуев, впервые участвовавший в отправке груза, поблагодарил всех за постоянную помощь и низко поклонился.