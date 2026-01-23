Очередной гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Павловского Посада

Помощь собрали совместными усилиями волонтеров, предпринимателей и жителей округа. Перед отправкой конвой благословили в местном храме.

Акция по сбору гуманитарной помощи прошла 22 января. Конвой, сформированный по конкретным запросам от 20 земляков, служащих в прифронтовых регионах, отправился в путь рано утром 23 января. В грузе — необходимые на передовой вещи: генераторы, квадрокоптеры, вагон-дом, тенты, колеса для автомобилей, строительные материалы, средства пожаротушения, электрические кабели, медицинские жгуты, окопные свечи и личные посылки от родных.

Перед ответственной поездкой благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин благословил волонтеров в Казанском храме.

Глава округа Денис Семенов поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и пожелал волонтерам безопасной дороги, чтобы помощь дошла вовремя.