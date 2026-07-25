Очередной гуманитарный груз для бойцов СВО собрали в Химках

Двадцать четвертого июля на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас» в Химках состоялась очередная отгрузка гуманитарного груза для российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Мероприятие проведено в рамках системной работы по сбору и отправке помощи, которая ведется в округе на регулярной основе.

В ходе акции жители муниципалитета объединили усилия для оперативного формирования груза, включающего продукты питания с длительным сроком хранения, медикаменты, средства индивидуальной защиты и специализированную экипировку. Подбор позиций осуществлен с учетом пожеланий самих военнослужащих, что позволяет улучшить условия быта бойцов в полевых условиях. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что в летний период удалось максимально оперативно отреагировать на запросы ребят, а задача организаторов — обеспечить дополнительный комфорт, чтобы бойцы чувствовали поддержку родного дома и могли сосредоточиться на выполнении задач.

Аварийно-спасательная служба «ХимСпас» является одним из лидеров по сбору и отправке гуманитарной помощи не только в Химках, но и в Московской области. С 2022 года коллектив службы при поддержке неравнодушных жителей передал на передовую более 200 тонн необходимых товаров. Нынешняя партия сформирована точечно, с учетом актуальных потребностей подразделений.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что из Химок в зону проведения спецоперации суммарно направлено уже более 650 тонн гуманитарной помощи. Он отметил, что, помимо материальной поддержки, в округе проводится свыше 200 акций, в ходе которых школьники написали тысячи писем со словами благодарности бойцам. Эти послания, по его словам, не менее важны, чем техническое оснащение.

Присоединиться к сбору помощи может каждый желающий. Принести необходимые вещи можно в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: город Химки, улица 9 Мая, дом 186. Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов продолжается.