Очередной груз гумпомощи бойцам СВО отправили из Павлово-Посадского округа

Гуманитарную помощь на сумму более пять миллионов рублей собрали жители Павловского Посада в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции. В состав груза вошли два автомобиля и пять мотоциклов.

Также военнослужащие получат генераторы, прицелы с тепловизорами, приборы ночного видения, обмундирование, бронежилеты, бронешлемы, ретрансляторы, усилители сигнала и тарелку спутникового интернета.

Волонтеры отметили, что в первую очередь исполнили запросы тех бойцов, которые за помощью обратились впервые.

Все необходимые вещи доставят в 45 подразделений, где проходят службу 50 павловопосадцев и электрогорцев.

Напомним, что для оказания помощи открыты пункты приема гуманитарной помощи по двум адресам: в отделении партии «Единая Россия» на площади Революции, 15 и в Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа на площади Революции, 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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