Жители Балашихи отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Депутат городского совета от партии «Единая Россия» Рустам Фахрисламов и его коллеги продолжают сбор и отправку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Сборы проходят регулярно, и недавно был сформирован новый груз, содержащий предметы первой необходимости.

Гуманитарный груз включает генераторы, спальные принадлежности и другие вещи, которые могут существенно поддержать военнослужащих на передовой.

«Для нас помощь ребятам, находящимся на передовой и их семьям, уже стала доброй традицией. Работа по оказанию гуманитарной помощи не прекращается ни на один день. В круглосуточном режиме мы получаем запросы и будем оказывать поддержку и дальше», — отметил Рустам Фахрисламов.

С начала года партийцы Балашихи собрали более 230 тонн гуманитарного груза, который был адресно доставлен в районы, где его ожидали военнослужащие. Эта инициатива стала важной частью поддержки военных и их семей, улучшая условия службы и жизни на передовой.

Помимо помощи, предоставляемой в рамках данной акции, партия «Единая Россия» также активно работает над другими социальными проектами, направленными на поддержку граждан, затронутых конфликтом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».