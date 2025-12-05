Очередной доброволец заключил контракт на военную службу в Балашихе

Один из добровольцев, прибывших в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе, подписал контракт. По его словам, решение созрело не внезапно, а прошло через личный опыт участия в помощи на местах.

Как только началась СВО, он ездил туда, возил гуманитарную помощь, стройматериалы. «Окунался во все это и видел не по телевизору, а изнутри. Как только появилась возможность, сразу решил подписать контракт», — поделился доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, владение 2) предоставляет комплекс услуг для соискателей: здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. По словам специалистов, такая системная поддержка и внимание к каждому солдату являются важным элементом подготовки и вкладом в достижение поставленных задач.

Кроме профессиональной подготовки, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Это важный фактор при принятии решения о службе, поскольку обеспечивает защиту прав и стабильность для военнослужащих и их семей.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф или по телефонам: 9(498)732-80-47; 8(919)446-64-02 (WhatsApp, Telegram); 8(905)775-40-30; 8(905)775-40-90.