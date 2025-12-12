Очередной доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

В Московской области, в центре спецподготовки «Витязь» на Восточном шоссе, владение 2, один из добровольцев подписал контракт на военную службу. Решился он на это потому, что в зоне СВО у мужчины служит много друзей.

В Центре «Витязь» каждому желающему предоставляется комплексная поддержка: медицинское освидетельствование, оформление документов, юридические консультации, открытие банковского счета, оформление справок о полагающихся льготах и выплатах, а также первичное обучение. По словам специалистов, такая системная помощь и внимание к каждому солдату играют важную роль в достижении общей цели.

Кроме того, заключившие контракт бойцы могут рассчитывать на меры социальной поддержки.

Дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.