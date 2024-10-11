Очередная пиар-акция. Матвиенко сравнила «саммит мира» с КВН

Россия не примет участие во втором организованном Украиной «саммите мира», так как он станет лишь пиар-акцией киевского режима. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сравнила такие мероприятия с выступлениями юмористов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле „Квартала 95“ — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают», — сказала она.

Матвиенко заявила, что Россию не интересует, состоится второй «саммит мира» в ноябре или нет. По ее словам, страна не станет участвовать в «таких сходках».

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом выступал в команде КВН из Кривого Рога «95-й квартал» и стал сооснователем «Студии Квартал 95». «Известия» сообщили, что став политиком, он обиделся на шутки студии о самом себе.