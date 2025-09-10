Обучение по программе «Герои Подмосковья» началось в Химках

Первые лекции прошли в мастерской «Сенеж» по программе «Герои Подмосковья». В числе участников были руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Александров и участник ассоциации Шамиль Хабибуллин.

Обучение проводится в очном формате и включает в себя четыре тематических блока, которые будут проходить в течении 11 дней. Первый модуль, к которому приступили финалисты — «Государственная политика и система госуправления». Вторым модулем станет «Экономика и финансы», а в следующем году участников ждут «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

«Программа „Герои Подмосковья“ — это продолжение инициативы „Время Героев“ президента Российской Федерации Владимира Путина. В проекте участвуют 70 финалистов — ветеранов специальной военной операции из Московской области», — рассказала глава городского округа Елена Землякова.

После прохождения обучения финалистам станут доступны знания нормативно-правовой базы и принципы управления регионом, которые помогут участникам специальной военной операции работать в государственных и муниципальных органах.

Александр Александров до этого уже участвовал в еженедельном штабе по подготовке к отопительному сезону, в ходе которого изучил вопросы жилищно-коммунального хозяйства города, и ознакомился с работой профильных служб и обращений граждан.