Обстрел оставил без воды два района Донецка

В субботу, 8 июня, ВСУ несколько раз открывали огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрелов жители части города остались без воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Представители госпредприятия «Вода Донбасса» проинформировали, что из-за атаки ВСУ обесточен Петровский водопроводный узел, пояснил он.
Из-за этого 8 июня воду не смогут подавать жителям Петровского района и микрорайона Текстильщик.
Также Кулемзин сообщил о двух пострадавших при обстреле — ранения получила семейная пара в доме частного сектора на Ученической улице. Подробностей о состоянии мужчины и женщины мэр города не привел.
Свыше 150 жителей Королева приняли участие в выездной администрации
Украинский дрон атаковал трактор в Курской области
Идею применения Россией ядерного оружия по Великобритании сочли смехотворной
Украине предрекли прекращение помощи США после победы Трампа
В Британии рассказали, как Ермак влияет на Зеленского
Юные музыканты из Долгопрудного выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте