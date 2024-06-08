Обстрел оставил без воды два района Донецка

Кулемзин: Петровский район и микрорайон Текстильщик в Донецке остались без воды

Фото: РИА «Новости»

В субботу, 8 июня, ВСУ несколько раз открывали огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрелов жители части города остались без воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Представители госпредприятия «Вода Донбасса» проинформировали, что из-за атаки ВСУ обесточен Петровский водопроводный узел, пояснил он.

Из-за этого 8 июня воду не смогут подавать жителям Петровского района и микрорайона Текстильщик.

Также Кулемзин сообщил о двух пострадавших при обстреле — ранения получила семейная пара в доме частного сектора на Ученической улице. Подробностей о состоянии мужчины и женщины мэр города не привел.

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