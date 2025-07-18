Общественники Ленинского округа подарили кондиционер родителям бойцов СВО

Представители Общественной палаты Ленинского округа помогли приобрести кондиционер родителям двух участников спецоперации. Общественник и предприниматель Шамиль Гамзатов лично привез технику к ним домой.

Отец бойцов Николай Александрович рассказал, что сыновей мобилизовали в октябре 2022 года. Сначала они проходили подготовку в Белоруссии и Курской области, а затем отправились под Луганск.

«Старший, Александр, командовал танковой бригадой, а младший, Сергей, был в пехоте. Через несколько месяцев он перестал выходить на связь. О том, что Сергея больше нет, нам сообщил старший сын. Ему было 39 лет», — поделился отец военнослужащих.

Пожилым людям стало трудно переносить жару и духоту. Об этом узнали социальные координаторы президентского фонда «Защитники Отечества», которые обратились за помощью в Общественную палату.

Фонд курирует около 100 семей погибших и пропавших без вести участников СВО, а также еще порядка 100 бойцов, вернувшихся с фронта, которым нужна разного рода помощь.

«Этой семье мы помогли не только техникой. Сейчас оформляем путевку в санаторий для сына погибшего Сергея. Парню требуется реабилитация после болезни желудка», — рассказала социальный координатор фонда по Ленинскому округу Екатерина Медведева.