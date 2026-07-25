Общественники Химок отправят письма благодарности бойцам СВО

23 июля в Ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках состоялась акция «Весточка на фронт», в которой приняли участие депутаты Артур Каримов и Юлия Мамай, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, представители молодежных объединений, волонтеры и жители округа. Участники написали письма военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, чтобы поддержать их моральный дух и напомнить о связи с родным домом.

С 2022 года акция «Весточка на фронт» стала массовым ежегодным движением, охватывающим школы, колледжи, вузы и молодежные центры по всей стране. Каждое письмо содержит слова благодарности защитникам Родины, пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Традиция писать солдатам существовала и ранее, но с началом специальной военной операции она приобрела системный характер.

Артур Каримов отметил, что такие письма становятся для бойцов настоящей поддержкой, напоминают о доме и о том, что их ждут и любят. Он подчеркнул, что в каждой строчке заключено тепло сердец и вера в победу, а сила защитников — в сплоченности общества.

Все конверты будут упакованы волонтерами в коробки вместе с гуманитарной помощью и отправлены в зону проведения специальной военной операции в составе ближайшего груза. Участники спецоперации получат не только предметы первой необходимости, но и моральную поддержку из дома.

Сергей Малиновский подчеркнул, что важно, чтобы каждый боец знал: его помнят, ждут и поддерживают. «Весточка на фронт» дает возможность сказать спасибо за мужество и стойкость. Акции проводятся регулярно, и к ним могут присоединиться все желающие. В Ресурсном центре также организован сбор гуманитарной помощи и плетение маскировочных сетей.

Депутат Юлия Мамай добавила, что такие акции сохраняют связь между фронтом и тылом и показывают, что химчане всегда готовы прийти на помощь тем, кто защищает Родину.