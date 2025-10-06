Общественник из Серпухова отправился добровольцем в зону СВО

Сергей Ситников хорошо известен в городском округе как активист движения «Здоровое Отечество», руководитель и координатор многочисленных патриотических и социальных проектов. Теперь он принял решение показать пример личного мужества и на передовой.

Сергей Ситников подписал контракт и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Серпуховчанин рассказал, что этот шаг стал для него логичным продолжением всей многолетней работы.

Ситников более 50 раз выезжал с гуманитарным грузом в Донбасс, Херсонскую, Запорожскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Он провел десятки встреч с бойцами СВО, передал защитникам Отечества сотни квадрокоптеров, генераторов, теплых вещей, медикаментов и писем от детей.

«В каждом выезде с гуманитаркой я видел глаза наших бойцов, слышал их истории, чувствовал их веру в победу. С каждым выездом все яснее понимал: помогать — это святое, но быть рядом — это долг. Уверен, что мой опыт, закалка, вера и сила смогут приблизить победу — я иду туда, где сейчас это нужно больше всего», — поделился Сергей Ситников.