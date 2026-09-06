Общественник Илья Матвейчук посетил выставку казачьего быта в Химках

Лидер Движения общественной поддержки побывал в музее «Казачья слава» при Покровском храме в деревне Мышецкое. В экспозиции представлены подлинные предметы быта, форма, оружие, архивные фотографии и документы.

Экспонаты рассказывают о традициях и роли казачества в истории России. Особое внимание уделили материалам о современных казаках, их участии в поддержке специальной военной операции и патриотическом воспитании молодежи.

Музей подготовлен совместно с членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Антоном Зеньковичем, что придает экспозиции социально-патриотическое значение: здесь не только хранят прошлое, но и показывают преемственность служения Отечеству.

Илья Матвейчук отметил, что музей «Казачья слава» — это пример того, как память о прошлом становится основой для воспитания будущего. Здесь соединяются история и живая связь с теми, кто сегодня защищает страну.

Музей активно взаимодействует с образовательными учреждениями и общественными организациями, способствуя патриотическому воспитанию молодежи и укреплению преемственности поколений.