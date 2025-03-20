Общественная палата в Реутове передала в зону СВО продукты и медикаменты

Общественная палата в Реутове продолжает участвовать в оказании гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции. В марте активисты передали теплые вещи, продукты питания, автомобильные шины и лекарства в различные регионы, включая Курскую, Белгородскую и Луганскую области.

Член Общественной палаты, актер Амаду Мамадаков отметил, что военнослужащие часто просят помочь с транспортом, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. В состав помощи, которую отправили в марте, вошли около 500 окопных свечей, изготовленных руками волонтеров, автомобильные шины, продукты питания, включая 30 килограммов колбасы, сыров и консервов, а также медикаменты, 100 пар нижнего белья и 200 пар носков.

«Собранные продукты питания, лекарства, окопные свечи, изготовленные руками наших коллег, скоро отправятся к месту назначения. Спасибо всем неравнодушным за помощь и поддержку», — поблагодарила волонтеров председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова.

Актер Амаду Мамадаков уточнил, что важна и моральная поддержка. Недавно он посетил раненых бойцов в госпиталях, чтобы лично пообщаться с военнослужащими.

Поддержка бойцов продолжится, и каждый желающий сможет присоединиться к важному делу. Гуманитарная помощь, организованная Общественной палатой Реутова, — это не только материальная поддержка, но и проявление солидарности и уважения к военнослужащим, выполняющим свой долг.