Общественная палата Дмитровского округа отправила гумпомощь бойцам СВО

С первых дней начала специальной военной операции в Дмитровском городском округе активно ведется сбор гуманитарной помощи. Недавно на передовую была отправлена очередная партия гуманитарного груза.

Машина доставила помощь в госпиталь, где участники СВО проходят лечение после ранений. Председатель Общественной палаты Надежда Родионова выразила благодарность всем, кто принимает участие в сборе помощи. Она особо отметила вклад инвалида I группы Николая Михайловича Разоренова, который, несмотря на свое здоровье, не остался в стороне и внес свой вклад в общее дело.

Пункты сбора расположены в приемной местного отделения партии «Единая Россия», молодежном центре «Сфера» и Общественной палате. Особенно активно работает пункт в Общественной палате округа, который с самого начала СВО принимает одежду, постельное белье, продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи для поддержки наших бойцов как на передовой, так и в тылу.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин также отметил активность жителей. Он подчеркнул, что для жителей слова «Все для фронта, все для Победы» — это не просто лозунг, а реальные дела.

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