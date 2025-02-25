Общеобластная патриотическая акция для школьников прошла в Шатуре

В Доме культуры имени Косякова муниципального округа Шатура прошла общеобластная патриотическая акция «Наследники поколения победителей». Школьники посетили тематические мастер-классы и увидели выступление участников театральной студии.

Мероприятие посвятили годовщине начала проведения специальной военной операции и Году защитника Отечества.

Гости патриотической акции посетили мастер-классы, которые организовали члены клуба «Живинка» из поселка Черусти. Мастера плетут маскировочные костюмы, изготавливают нашлемники, нижнее белье, сухой армейский душ, льют блиндажные свечи, носки, готовят домашние сухари и соленья. Все это они отправляют в зону проведения специальной военной операции.

«Делают это и дети, и взрослые. По спецзаказам от наших земляков отправляем с общим гумконвоем», — поделилась руководитель клуба «Живинки» Наталья Волкова.

Организаторы мероприятия подготовили фотозону «Солдатский привал» с моментальной печатью фотографий. Все желающие смогли запечатлеть себя на память. Гости мероприятия также посмотрели музыкально-театральную композицию «Завтра была война» в исполнении участников театральной студии «Фантазия» и вокалистов Дома культуры имени Косякова.