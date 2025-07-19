Оборудование для плетения маскировочных сетей закупили в школу № 8 в Химках

На новых рамах уже провели первый мастер-класс.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы у ребят было понимание, что патриотизм — это не только слова, но и дела. Поэтому мы приняли решение о необходимости собственного оборудования для плетения масксетей», — поделилась директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

На мастер-класс пригласили опытного волонтера — Анну Колесникову. Она помогает фронту с начала проведения специальной военной операции.

«Я занимаюсь этой деятельностью уже три с половиной года. И я очень рада, что сегодня в Химках живет такое большое количество неравнодушных граждан, которые тоже хотят помогать нашим бойцам. Надеюсь, что полученные знания будут приносить свои плоды на благо Родины», — рассказала Анна Колесникова.

Мероприятие по лозунгом «Успех в единстве поколений» приурочили к 81-й годовщине со дня проведения Партизанского парада в Минске. Горожанам рассказали о важном историческом событии, которое стало символом храбрости и отваги.