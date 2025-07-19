Оборудование для плетения маскировочных сетей закупили в школу № 8 в Химках
Ученики школы № 8 в Химках регулярно плетут маскировочные сети для нужд бойцов СВО. Поэтому директор образовательного учреждения приняла решение закупить специальное оборудование.
На новых рамах уже провели первый мастер-класс.
«Мы стараемся делать все для того, чтобы у ребят было понимание, что патриотизм — это не только слова, но и дела. Поэтому мы приняли решение о необходимости собственного оборудования для плетения масксетей», — поделилась директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.
На мастер-класс пригласили опытного волонтера — Анну Колесникову. Она помогает фронту с начала проведения специальной военной операции.
«Я занимаюсь этой деятельностью уже три с половиной года. И я очень рада, что сегодня в Химках живет такое большое количество неравнодушных граждан, которые тоже хотят помогать нашим бойцам. Надеюсь, что полученные знания будут приносить свои плоды на благо Родины», — рассказала Анна Колесникова.
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