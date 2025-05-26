Оборудование для борьбы с беспилотниками передали из Реутова в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи передали из Реутова в зону проведения спецоперации. На встрече в Фонде социальной поддержки населения присутствовали бойцы, временно вернувшиеся с передовой, представители Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества».

Председатель ФСПН и первый заместитель председателя городского Совета депутатов Анна Бабалова отметила, что собранная помощь направлена на противодействие дронам.

«Мы приобрели оборудование, специально запрошенное бойцами, — средства радиоэлектронной борьбы, ночные и тепловизионные прицелы, которые позволяют обнаруживать БПЛА по тепловому излучению», — отметила Бабалова.

Военнослужащие, присутствующие на встрече, сражаются на Сватовском направлении и в Херсонском районе. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

«Такие мероприятия дают нам возможность лично поблагодарить наших героев и поддержать их в нелегкой службе. Реутов продолжает системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции», — сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Получить информацию можно в Центре подготовки на сайте, в военно-учетном столе на Ленина, 23 или по телефону: 8 (909) 903-54-19.