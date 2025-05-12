Обновленный мемориал в память погибших бойцов СВО открыли в Солнечногорске

Память погибших участников спецоперации увековечили в Солнечногорске. На мемориале «Вечная память Героям», расположенном на Советской площади, высекли еще 65 имен.

Инициатива увековечить имена героев принадлежит местному отделению «Боевого братства». Участие в церемонии приняли председатель совета Московского областного отделения, руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова, а также главы отделений ассоциации, советник руководителя Центра военно-патриотического воспитания «Позиция», Герой Российской Федерации Рустем Клупов, глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, заместитель главы округа Нодар Бощеван, родственники и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО.

«Мы собрались все вместе, чтобы почтить память героев, истинных защитников Родины! На камне высечены фамилии и имена 65 солнечногорцев — воинов, которые навечно вписали свой подвиг в историю страны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Мемориал, посвященный героям, отдавших свои жизни за мир и спокойствие на территориях Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, открыли 12 декабря 2023 года в день освобождения Солнечногорска. Его создал известный скульптор Александр Рукавишников. На мемориале были высечены имена 47 воинов. В 2024 году увековечили память еще 20 воинов, а на днях добавили 65 имен.