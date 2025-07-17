Обновленный мемориал героям войны откроют в Орехово-Зуеве осенью 2025 года

В 2025 году, к 80-летию Победы, в Орехово-Зуевском городском округе активно восстанавливают и обновляют памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Одним из ключевых объектов стал мемориал в городе Дрезна, установленный еще в 1965 году.

За десятилетия комплекс изрядно износился, ранее проводились лишь точечные ремонтные работы. Сейчас мемориал переживает масштабную реконструкцию: демонтированы для реставрации и полировки плиты с именами павших героев, ведется шлифовка и покраска стен, укрепляется основание монумента. Завершить работы планируется к началу осени.

С начала года уже приведены в порядок памятники на кладбище в Ликино-Дулеве, а также в деревнях Давыдово, Губино, Молоково и Кудыкино. Новый постамент появился в деревне Беливо. Параллельно с ремонтом в Дрезне обновляются мемориалы в деревне Федотово и поселке Авсюнино.

Особое внимание уделяется Привокзальной площади в Орехово-Зуеве, где переносится памятник землякам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Кроме того, на Аллее Славы устанавливают новый мемориал, посвященный участникам СВО.

Эти работы подчеркивают стремление округа сохранить память о подвигах героев и создать достойные условия для увековечения их имен, объединяя поколения в благодарности за мир и свободу.