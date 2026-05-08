Обновленную экспозицию об СВО открыли в музее Одинцова

В Одинцовском историко-краеведческом музее представили обновленный раздел, посвященный СВО. В экспозицию вошли новые предметы, переданные волонтерами, ветеранами и сотрудниками военного следственного управления.

Открытие приурочили ко Дню воинской доблести Московской области. В музее показали обновленные материалы, которые отражают события и участников специальной военной операции. Отдельное внимание уделили предметам, связанным с личными историями военнослужащих.

Среди новых поступлений — мундир подполковника юстиции Евгения Рыбакова, который передали сотрудники военного следственного управления. Экспонаты также предоставили волонтеры и участники поддержки военнослужащих.

Автор обновленного раздела, старший научный сотрудник музея Александр Лазукин, представил новые материалы и рассказал об их значении.

«Каждый предмет в этой экспозиции связан с реальными людьми и их службой», — отметил он.

В числе гостей были волонтер Виталий Баринов, руководитель группы «Одинцово Помощь» Анна Гузенко, а также полковник юстиции Сергей Киселев, возглавляющий военное следственное управление Следственного комитета России по Ракетным войскам стратегического назначения.

В завершение директор Музейного объединения Светлана Роханова вручила благодарственные письма всем, кто участвовал в формировании обновленного раздела и передал экспонаты в музей.