Обновленную экспозицию Музея локальных войн открыли в Котельниках

За несколько последних месяцев коллекция музея, расположенного в школе № 1, значительно пополнилась новыми экспонатами, доставленными с передовой. Открытие обновленной выставки посетили представители Ассоциации ветеранов СВО, которые высоко оценили ее историческую достоверность и вклад в патриотическое воспитание.

Центральное место в обновленной экспозиции заняли трофеи, переданные с фронта военными подразделениями. Среди них — элементы вооружения и экипировки стран НАТО, вражеские бронежилеты и каски, сбитые беспилотные летательные аппараты. Эти предметы наглядно демонстрируют реалии современного боя и характер противодействия, с которым сталкиваются российские военнослужащие.

Особого внимания заслуживает мультимедийная часть экспозиции. На большом экране транслируются уникальные видеоматериалы, записанные непосредственно бойцами в зоне проведения СВО.

Заместитель главы городского округа Николай Оленев рассказал, что музей, первоначально открывшийся весной 2024 года, посвящен памяти бойцов-интернационалистов и участникам локальных войн.

«Обновление экспозиции подчеркивает преемственность поколений и расширяет концепцию, включив в нее героев специальной военной операции. Таким образом, музей становится единым пространством памяти и славы для всех защитников Отечества», — подчеркнул Николай Оленев.