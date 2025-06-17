Обманувший жительницу Химок на 1,5 миллиона рублей москвич предстанет перед судом

Житель Москвы предстанет перед судом за обман 86-летней женщины. Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Сообщник обвиняемого 6 марта позвонил пожилой женщине и представился сотрудником военной прокуратуры. Используя отработанную схему, мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения якобы могут быть переведены на финансирование армии Украины, и потребовали срочно обналичить и передать деньги курьеру якобы для их сохранности. Так жительница Химок лишилась полутора миллионов рублей.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал о ключевых моментах в подобных мошеннических схемах.

«Первое — имитация представителя власти в телефонном разговоре: злоумышленник представился работником военной прокуратуры, что вызывает доверие у жертвы. Второе — создание ложной угрозы: пенсионерку убедили, что ее деньги могут пойти на финансирование ВСУ», — отметил он.

По словам Забатурина, аферисты также не дают времени на раздумья и обычно привлекают курьеров для передачи наличных.

Подозреваемый 22-летний москвич полностью признал вину.

«Данный случай показывает, насколько изобретательными бывают мошенники, когда пытаются завладеть сбережениями людей старшего поколения. В подобных ситуациях следует быть бдительным и критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги», — уточнил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.