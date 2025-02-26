Обломки украинского дрона повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском

Обломки упавшего беспилотника ВСУ повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

После этого произошло возгорание. Сейчас огонь уже потушили, подчеркнули представители штаба.

Также повреждения получил расположенный рядом частный дом. В здании выбило окна. Среди жителей никто не пострадал.

На месте происшествия продолжают работать специальные службы. Для помощи в восстановлении имущества власти введи локальный режим ЧС, заключили в штабе.

Минувшей ночью над Краснодарским краем сбили 83 беспилотника. Еще два дрона силы ПВО уничтожили около 07:20.