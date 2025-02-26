Обломки украинского дрона повредили газовую трубу в поселке под Новороссийском
Обломки упавшего беспилотника ВСУ повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
После этого произошло возгорание. Сейчас огонь уже потушили, подчеркнули представители штаба.
Также повреждения получил расположенный рядом частный дом. В здании выбило окна. Среди жителей никто не пострадал.
На месте происшествия продолжают работать специальные службы. Для помощи в восстановлении имущества власти введи локальный режим ЧС, заключили в штабе.
Минувшей ночью над Краснодарским краем сбили 83 беспилотника. Еще два дрона силы ПВО уничтожили около 07:20.
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