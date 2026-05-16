Областной турнир по лазертагу в память об участнике СВО прошел в Химках

Дмитрий Кириллов был руководителем местного объединения «СОВА» и много лет занимался воспитанием детей и молодежи. В ноябре 2022 года он ушел добровольцем на фронт, где героически погиб при выполнении боевых задач 28 ноября того же года. Указом президента России его посмертно наградили орденом Мужества за проявленную храбрость.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что важно, чтобы молодежь не просто оттачивала навыки в состязаниях, но и знала историю страны и ее героев. Перед началом соревнований участники почтили память военнослужащего минутой молчания.

Победителем турнира стала команда «Звезда» — лазертаг-клуб из Химок. Игровое поле разделили на четыре зоны, в каждой команде было по пять человек. Задача — захватить точку противника и удержать ее, не потеряв свою. Победителя определяли по итогам двух раундов и наибольшему времени удержания точек.

Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с военно-патриотическим объединением «СОВА».