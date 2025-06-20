Областной турнир по аварийно-спасательным работам прошел в Дмитровском техникуме

В Дмитровском техникуме среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений Московской области прошли состязания по проведению аварийно-спасательных работ. Турнир организовали в память о погибшем в зоне специальной военной операции выпускнике учебного заведения Георгии Гаманцеве.

Георгий Гаманцев учился в Дмитровском техникуме по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Студент занял призовое место на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы — 2022» по компетенции «Спасательные работы». После армейской службы Георгий хотел преподавать в родном техникуме, готовить будущих спасателей. Однако в мае прошлого года в Белгородской области защитник геройски погиб, прикрывая товарища.

На церемонии открытия областных соревнований собрались участники турнира, преподаватели и сотрудники техникума, а также близкие Георгия: мать Мария и бабушка Наталья. Они поблагодарили организаторов мероприятия.

Участники показали свои навыки в спасении из-под завалов, оказании первой помощи и эвакуации пострадавших. Также ребята продемонстрировали психологическую стойкость, физическую выносливость и умение работать в команде. Жюри отметило высокий уровень подготовки студентов и решило не распределять призовые места.



«Такие соревнования — не просто проверка навыков, а важная часть патриотического воспитания и дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Подвиг Георгия Гаманцева напоминает нам, что настоящие герои живут среди нас», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.