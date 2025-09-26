Областной конкурс «Женщина-герой» прошел в ДК «Подмосковье» в Красногорске

Областной конкурс «Женщина-герой» — возможность для жен и матерей участников СВО выразить свои чувства в творческом номере. Глава Красногорска Дмитрий Волков отметил, что у этого события — давние истоки.

Участниц конкурса поприветствовали глава округа Дмитрий Волков, депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов, министр территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова.

«В это непростое время мы все объединились. И с первых дней именно женское лицо проявляло себя, начиная от теплых носков, заканчивая, конечно же, плетением сетей. И, что важно, в каждой своей роли — жена, сестра, мама. И все сегодняшние ребята, которые на передовой, их героизм, их воспитание мам, их тыловое плечо, своих жен, сопереживание сестер дает нам возможность сегодня здесь действительно объединяться», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Конкурс организован по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он объединил женщин, которые проявляют силу духа в непростые времена. Мамы, жены, дочери и бабушки находят время для творчества и самовыражения, заботятся о близких. Они своим примером доказывают, что роль женщины — быть надежной опорой.

«Конкурс начался три года назад. Вот прямо на этой сцене. Тогда было немного участников. Тогда мы пробовали. Тогда я уже говорил, достаточно сложно было начинать, потому что еще впереди была абсолютная неизвестность. Началась, мы даже не называли ее война, началась специальная военная операция. Ребята наши поехали на фронт, а женщины остались здесь. И цель была, нашего конкурса, — рассказать женщине, роли женщины здесь, когда ее мужчина там защищает всех нас», — сказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

В полуфинале приняли участие 70 человек из Дубны, Клина, Солнечногорска, Сергиева Посада и других муниципалитетов Московской области. Они представили вокальные и танцевальные номера.

«Участница Ева Курушова — наш друг. Мы же, в свою очередь, своим вокальным коллективом, поддерживаем Еву в творческом номере. Мы поем „Катюшу“ — всем известную популярную патриотическую песню. Многие из наших участниц, в том числе и я, давно замужем за военнослужащими. Собственно, мы выступаем в кителях своих мужей. И наши судьбы переплетены с этим делом военным очень давно», — отметила участница вокальной группы «Жены героев» из Клина Галина Черкасова.

Женщины плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и отправляют партии в зону СВО. На передовую попадают медикаменты, теплые вещи и продукты питания.

С начала специальной военной операции Татьяна из Дубны получала образование военного психолога и санинструктора. Она исполнила песню, посвященную ее супругу.

«Творческий номер у нас составляет песня Татьяны Куртуковой и Олега Газманова „Озера синие“ — патриотическая песня. Мой муж — действующий офицер, вышла я замуж за него в Хабаровске, когда был он еще лейтенантом. Уже 11 лет вместе по гарнизонам, разные города, разные регионы России. Жизнь с офицером научила, в первую очередь, любить свою страну, верить в нашу Победу, верить в наших мужчин», — рассказала участница конкурса «Женщина-герой» Татьяна Большакова.

Еще предстоит провести два этапа конкурса «Женщина-герой». В финале в Музее Победы 30 ноября выступят восемь участниц.