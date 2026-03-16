Областной конкурс среди учениц кадетских классов прошел в Химках

Мероприятие состоялось 16 марта на базе школы «Лига первых». Оно собрало более 200 воспитанниц кадетских классов из 23 муниципалитетов Московской области.

Участниц проверили в нескольких испытаниях: строевая подготовка, физическая выносливость, знания военной истории и практические умения. Затем определили лучшие команды по результатам соревнований в разных номинациях.

Почетным гостем выступил майор запаса, кавалер Ордена Мужества и участник специальной военной операции Анатолий Злобин. Герой обратился к девушкам с речью, акцентируя внимание на ценности кадетских традиций и преемственности поколений.

Организаторы подчеркнули особенность конкурса, который удачно сочетает военную дисциплину с творческим ростом. Такие события не только открывают таланты, но и воспитывают у молодежи твердую гражданскую позицию.

Депутат партии «Единая Россия» Юлия Ишкова отметила, что кадетское движение играет важную роль в воспитании молодежи. По ее словам, девушки учатся дисциплине, ответственности, взаимовыручке и любви к своей стране. Она подчеркнула, что особенно важно, что такие конкурсы объединяют участниц из разных муниципалитетов Подмосковья, дают им возможность проявить себя, показать силу характера, знания и командный дух. Депутат выразила уверенность, что каждая из этих девушек в будущем станет достойным примером для своего поколения.

Проведение конкурса укрепило репутацию школы «Лига первых» как флагмана патриотического воспитания в регионе. Событие ярко продемонстрировало, как кадетские ценности гармонично вписываются в современные подходы к развитию молодежи.