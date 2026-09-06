Областной физкультурный фестиваль для ветеранов СВО прошел в Серпухове

Инклюзивное мероприятие «Герои Отечества» состоялось 5 сентября в рамках государственной программы «Спорт России» на базе «Лесной опушки». Встреча объединила более 80 участников из разных округов Московской области.

Состязания стали ярким доказательством того, что спорт объединяет и не знает преград. По поручению главы муниципалитета Алексея Шимко к присутствующим обратилась его заместитель Оксана Лебедева, которая отметила важность таких мероприятий для поддержки участников специальной военной операции.

Гостями фестиваля стали депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета Михаил Шульга, депутат Андрей Тихонов, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт и президент Федерации ММА Максим Гузовский.

В основе соревнований — комплекс «Готов к труду и обороне». Ветераны проверили себя в беге, метании, стрельбе, силовых дисциплинах, упражнениях на гибкость и выносливость. Все задания подбирались с учетом физических возможностей каждого участника.

Мероприятие подготовлено при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий, организации «Герои Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области.