Областной фестиваль управления беспилотниками прошел в Коломне

На базе конькобежного центра в Коломне прошел областной фестиваль для подростков и молодежи «Эра дронов». Событие, организованное по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, посвятили памяти Героя России Евгения Фадина.

Боец, имевший за плечами службу в Сирии, отправился на фронт в мае 2023 года. Он возглавлял группу беспилотной авиации, создавал новые приемы разведки с воздуха и лично участвовал в их реализации.

В сентябре 2023 года он погиб, прикрывая сослуживцев и технику от обстрела. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

«Когда я вижу этих мальчишек, таких же увлеченных и целеустремленных, каким был Женя, на душе становится светло», — признался отец бойца Владислав Фадин.

Фестиваль собрал около тысячи детей и подростков.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как современные технологии могут служить инструментом патриотического воспитания», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

По ее словам, особенно ценно, что дело Евгения Фадина продолжается, а для подрастающего поколения дроны — не просто хобби, а шаг на пути к защите родины.

В состязательной части участники управляли дронами в двух категориях: MiniWhoop (65–85 миллиметров) и CineWhoop (100–180 миллиметров). В младшем классе победу одержала команда «Факел» из Химок.

В состязаниях дронов большего размера первое место завоевал коллектив «Феникс» из Коломны.

Выставочная зона состояла из 10 стендов от производителей БПЛА и учебных заведений. Там показали образцы техники, стоящей на вооружении армии, а также провели мастер-классы.

Одним из самых популярных стал стенд команды Istok.Robotics из Фрязина, где можно было увидеть роботов RedHorn2, PinkPong2 и Greenpong

Большой интерес вызвала и экспозиция компании «Аурум» с FPV-дроном «Циклоп» и подавителем беспилотников «Дронодав», которые защищают военных в зоне специальной операции.

Отдельную площадку представила войсковая часть из Коломны. Там собрали образцы новейших разведывательных и ударных БПЛА.