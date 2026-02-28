Областной фестиваль солдатской песни впервые прошел в Балашихе

Мероприятие «Единство во имя Отечества» состоялось 26 февраля во дворце культуры «Балашиха». Участие в нем приняли ветераны, волонтеры, юнармейцы, участники специальной военной операции и их семьи со всей области.

В программе прозвучали как известные патриотические композиции, так и авторские произведения, наполненные личными историями. Глава округа Сергей Юров подчеркнул важность единства тыла и фронта и поблагодарил участников за творческий вклад в поддержку военнослужащих.

Председатель комиссии по добровольчеству и вопросам специальной военной операции Общественной палаты Московской области Елена Жарова рассказала, что идея фестиваля родилась на форуме «Единство во имя Отечества» и получила широкую поддержку. Из 300 заявок конкурсный отбор прошли 19 исполнителей. По ее словам, каждое выступление стало личной историей, наполненной памятью и любовью к Родине.

Первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева отметила, что фестиваль объединил любимые песни Победы и новые произведения, рожденные сегодняшним днем. Особенно тронули зрителей выступления участников боевых действий, волонтеров и детей.

В рамках фестиваля прошла акция «Письмо защитнику Отечества» — все желающие могли написать слова поддержки военнослужащим. Послания передадут на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Мероприятие организовали при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Общественной палаты региона, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов.