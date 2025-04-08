Областная прокуратура провела прием жителей Солнечногорска

Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев провел личный прием в Солнечногорске. К нему обратились 11 человек, в том числе четыре участника специальной военной операции.

В решении вопросов жителей также участвовали первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин и городской прокурор Артем Шишов.

Одним из обратившихся оказался военнослужащий Жан Фрекауцан, который в 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции и выполнял боевые задачи. В настоящее время он адаптируется к мирной жизни, активно участвует в работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции, а также является заместителем руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Его ближайшая цель — поступление в высшее учебное заведение, однако для льготного зачисления необходимо удостоверение ветерана боевых действий. В военкомате участнику СВО посоветовали обратиться в Первую танковую армию для получения этого документа.

«Как показывает практика, удостоверение готовится долгое время. У Жана Фрекауцана есть справка об участии в зоне специальной военной операции, но для льготного поступления ее недостаточно. Первый заместитель прокурора Подмосковья его выслушал, разобрался в проблеме. Надеемся на скорейшее решение вопроса», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Обращения участников СВО также касались соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, земельного законодательства и других важных сфер. «Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения», — отметил Андрей Ганцев.

Всего от граждан было принято 10 обращений. Ход и результаты проверочных мероприятий по этим вопросам находятся на контроле областной прокуратуры.