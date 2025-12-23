Объявленный погибшим боец из Дагестана вернулся домой спустя два года

Объявленный погибшим в ходе спецоперации боец из Дагестана вернулся домой и обнаружил, что его жена снова вышла замуж. Избранником супруги стал двоюродный брат мужчины, сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан» .

Женщину известили о гибели мужа в 2022-м. Через полтора года она повторно вышла замуж: сочеталась браком с двоюродным братом пропавшего без вести спутника жизни. Семья воспитывала трех детей — двух сыновей потерявшей мужа на СВО и ребенка нового супруга.

Но спустя два года вернулся объявленный погибшим муж женщины. Новость о том, что его жена теперь живет вместе с родственником, как и дети, вывела дагестанца из себя.

Ревность и отчаяние толкнули его на необдуманный поступок: мужчина чуть не убил и бывшую супругу, и двоюродного брата. Преступление удалось предотвратить. Как семья живет дальше, неизвестно.