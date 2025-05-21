Об участниках СВО и их возвращении к мирной жизни расскажут на цифровых экранах

Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР договорились о совместной работе. Они вместе расскажут о героях специальной военной операции, вернувшихся с передовой и нашедших себя в мирных профессиях.

«Это значимая работа, ведь мы рассказываем о том, как защитники адаптируются к мирной жизни, когда возвращаются домой, радуемся их успехам и достижениям», — заявила руководитель фонда, статс-секретарь Министерства обороны Анна Цивилева.

Входящие в холдинг региональные издания уже рассказали несколько историй. Бывший доброволец Никита Кушнарев открыл в Ростовской области собственный фотокопировальный центр. Илдар Мамадрахимов из Башкирии, потерявший на фронте ногу, получил грант в рамках федеральной программы «Агростартап» и теперь ведет сельскохозяйственный бизнес.

Нижегородец Александр Марунченко начинал с волонтерства, а затем решил стать добровольцем.

«Мой сын — кадет, и когда-то он меня спросит: „А ты что сделал?“ Конечно, я мог бы сказать, что возил гуманитарную помощь в Донецк и Луганск, но мне хотелось быть не только волонтером», — заявил он.

Сегодня Марунченко, вернувшись с фронта, стал руководителем метрологической компании.