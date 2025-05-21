Об участниках СВО и их возвращении к мирной жизни расскажут на цифровых экранах
Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР договорились о совместной работе. Они вместе расскажут о героях специальной военной операции, вернувшихся с передовой и нашедших себя в мирных профессиях.
«Это значимая работа, ведь мы рассказываем о том, как защитники адаптируются к мирной жизни, когда возвращаются домой, радуемся их успехам и достижениям», — заявила руководитель фонда, статс-секретарь Министерства обороны Анна Цивилева.
Входящие в холдинг региональные издания уже рассказали несколько историй. Бывший доброволец Никита Кушнарев открыл в Ростовской области собственный фотокопировальный центр. Илдар Мамадрахимов из Башкирии, потерявший на фронте ногу, получил грант в рамках федеральной программы «Агростартап» и теперь ведет сельскохозяйственный бизнес.
Нижегородец Александр Марунченко начинал с волонтерства, а затем решил стать добровольцем.
«Мой сын — кадет, и когда-то он меня спросит: „А ты что сделал?“ Конечно, я мог бы сказать, что возил гуманитарную помощь в Донецк и Луганск, но мне хотелось быть не только волонтером», — заявил он.
Сегодня Марунченко, вернувшись с фронта, стал руководителем метрологической компании.
«Когда в марте президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки ветеранов СВО, которые хотят заняться бизнесом, мы заявили, что готовы взять на себя информационное сопровождение этой инициативы», — объяснил гендиректор МАЕР Константин Майор.
С февраля по декабрь 2024 года эту информацию на цифровых экранах увидели 27 миллионов человек, а суммарное число уникальных посетителей составляет 19 миллионов в месяц. Холдингу принадлежит 26 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов.