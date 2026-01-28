Новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения в Воскресенске

В Воскресенске состоялась встреча с участниками специальной военной операции. Новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения, также обсудили вопросы социальной и профессиональной адаптации военнослужащих.

Основной темой обсуждения стало оказание помощи военнослужащим, вернувшимся с передовой. Участники встречи рассмотрели реализацию в округе мер поддержки ветеранов специальной военной операции. Особое внимание уделили вопросам трудоустройства, медицинского обслуживания и решению бытовых проблем.

Глава Воскресенска Алексей Малкин отметил, что вместе с Ассоциацией и депутатским корпусом округа стараются всесторонне поддерживать ребят и решать все их вопросы как можно быстрее. По его словам, округ будет и дальше помогать тем, кто стоял на защите мира, безопасности и независимости России.

В ходе встречи участники также обсудили актуальные вопросы и наметили планы на будущее. В округе продолжат активно заниматься патриотической работой. Особое внимание будут уделять воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти о подвигах защитников Отечества.