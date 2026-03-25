Новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверения в Солнечногорске

Участникам специальной военной операции 23 марта передали удостоверения членов Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. В торжественной обстановке в состав организации вошли 14 человек, при этом шесть из них были отмечены медалями.

Руководство Ассоциации и приглашенные гости выразили благодарность бойцам за верную службу и защиту Отечества, среди них — волонтер, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

«Для меня большая честь принимать участие в подобных мероприятиях. Большое спасибо за приглашение. Крепчайшего здоровья нашим Героям и их семьям», — отметил волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

Как отметили в ходе церемонии, Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска является объединением, которое помогает быстрее пройти восстановление, адаптироваться к мирной жизни и решать возникающие трудности. Сюда можно обратиться за поддержкой, общением или для того, чтобы оказать помощь бойцам на фронте. Многие ее участники активно занимаются общественной деятельностью — собирают и доставляют гуманитарные грузы, участвуют в патриотическом воспитании молодежи и реализуют различные проекты.

«Вручение удостоверений — это символ перехода к новой миссии: от боевой работы — к роли наставников и общественных деятелей. Рад, что наш филиал становится для защитников вторым домом. Местом, где всегда поддержат и помогут найти себя в новых направлениях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В честь новых членов Ассоциации организовали чаепитие.

Чтобы вступить в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска, можно обратиться по телефону: 8(996)966-33-70. Организация находится по адресу: улица Красная, дом 22 А (здание ТЦ «Солнечный»), 1 этаж. Ее возглавляет Дмитрий Воробьев — майор запаса и участник региональной программы «Герои Подмосковья».