Новым членам Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске вручили удостоверения

Церемония состоялась в отделе краеведения Центральной библиотеки Воскресенска. Удостоверения новым участникам вручили глава городского округа Алексей Малкин, председатель совета депутатов Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Участники встречи также обсудили актуальные вопросы и наметили планы на будущее.

Алексей Малкин подчеркнул, что оказание содействия в возвращении участников СВО к мирной жизни, их социальной и профессиональной адаптации, является приоритетной задачей властей.

«Вместе с ассоциацией мы создаем эффективную систему поддержки для решения любых вопросов, с которыми сталкиваются вернувшиеся с фронта защитники. Мы обязаны обеспечить всестороннюю поддержку тем, кто стоял на защите безопасности и суверенитета нашей страны», — сказал глава Воскресенска.