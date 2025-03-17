Новый проект по трудоустройству ветеранов СВО запустят в Балашихе

Представители бизнес-сообщества и глава городского округа Балашиха Сергей Юров во время рабочей встречи обсудили вопросы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, необходимых для развития экономики и социальной сферы Балашихи и Московской области. Особое внимание уделили поддержке ветеранов специальной военной операции, их переподготовке и интеграции в профессиональную среду.

В ходе диалога участники определили общие принципы сотрудничества, наметили ключевые направления совместной работы и распределили зоны ответственности. Стороны договорились продолжить обсуждение данной тематики на ближайших заседаниях правления Балашихинской ТПП и СППБ. В планах — подготовка и подписание соглашения, которое учтет все предложения и замечания участников встречи.

«Договорились о подписании официального соглашения о взаимодействии местной ячейки Ассоциации ветеранов СВО и нашими предприятиями», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Подобные встречи — еще один шаг к укреплению сотрудничества между бизнесом, образованием и властью ради будущего города.