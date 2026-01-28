Новый проект для женщин из семей бойцов СВО запустили в Богородском округе

Главная цель проекта — оказание всесторонней помощи (юридической, психологической и т.д) и поддержки тем, кто ждет своих близких с фронта — женам, сестрам, матерям военнослужащих. Планируется организация и проведение различных мастер-классов и активностей, общение с психологом, консультации различных специалистов.

По словам одного из организаторов, руководителя благотворительного фонда «Добрыня» Юлии Гуровой, идею проекта подкинула сама жизнь.

«Мы прекрасно понимаем, о чем говорят дома те, у кого ребята находятся в зоне специальной военной операции, — о войне. И эти разговоры ведутся 24 часа, семь дней в неделю… И я поняла — если мы не будем разгружать мозг, то что сможем сказать нашим мужьям и сыновьям, когда они вернутся домой?!» — поделилась Юлия Гурова.

Так было принято решение создать особое пространство, где женщины, которые помогают в тылу нашим воинам, смогут разгрузить себя эмоционально, поговорить друг с другом на разные темы, чтобы хотя бы на время отвлечься от тревог.

Участницы проекта уже успели посетить студию растяжки. А 27 января прошла благотворительная фотосессия «Жены и матери героев СВО» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа. Каждая участница надела китель своего героя. Подготовиться к съемке помогли стилист и визажист. Позже в Ногинске планируется организовать выставку, на которой будут представлены эти женские портреты.