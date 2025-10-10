Новый мурал создадут на территории Алабинской школы в Наро-Фоминском округе

Портреты двух Героев России, в честь которых названо образовательное учреждение, будут видны со школьного двора. Художники уже приступили к работе над муралом.

Сергей Ашихмин и Денис Межуев — герои разных времен, но одной высоты духа. Школа не случайно носит имена этих людей: они показывают, что героизм — это не далекий рассказ о прошлом, а выбор, который человек делает здесь и сейчас.

Выпускник школы 1993 года, майор ФСБ Сергей Ашихмин погиб при исполнении воинского долга в Татарстане в 2012 году. Он накрыл своим телом взрывное устройство, приведенное в действие террористом, и тем самым спас жизнь своих товарищей и мирных граждан.

Денис Межуев с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. 10 апреля 2022 года при переправе по наплавному мосту через реку Северский Донец его подразделение под минометный обстрел. Командир смог вывести своих подчиненных из-под огня без потерь, но сам погиб.

Мурал станет не просто украшением школьного двора, а мощным инструментом воспитания и формирования ценностей у подрастающего поколения. Граффити-портреты героев будут постоянно напоминать о моральных ориентирах, долге и чести, мужестве и верности.

Проект реализуется по инициативе движения «Юнармия».