Новый кинотеатр открыли в доме культуры «Победа» в Раменском

Ежедневные кинопоказы уже стартовали. А в ближайшее время у кинотеатра появится собственный сайт.

В малом зале дома культуры установили широкоформатный экран, современное проекционное оборудование и специальные системы для людей с ограниченными возможностями. Специалисты также модернизировали фойе здания.

Глава городского округа Эдуард Малышев отметил, что потенциальными зрителями нового кинотеатра станут более 75 тысяч жителей северо-западной части Раменского.

Кинотеатр был создан в рамках федерального проекта «Культурная среда». 93 кинозала были оборудованыв текущем году в 37 городах России, победивших в конкурсном отборе.

Первыми оценили новый культурный объект в Раменском дети бойцов специальной военной операции. В день торжественного открытия кинотеатра им показали фильм «Летучий корабль».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».