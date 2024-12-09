Новый кинотеатр открыли в доме культуры «Победа» в Раменском
Ежедневные кинопоказы уже стартовали. А в ближайшее время у кинотеатра появится собственный сайт.
В малом зале дома культуры установили широкоформатный экран, современное проекционное оборудование и специальные системы для людей с ограниченными возможностями. Специалисты также модернизировали фойе здания.
Глава городского округа Эдуард Малышев отметил, что потенциальными зрителями нового кинотеатра станут более 75 тысяч жителей северо-западной части Раменского.
Кинотеатр был создан в рамках федерального проекта «Культурная среда». 93 кинозала были оборудованыв текущем году в 37 городах России, победивших в конкурсном отборе.
Первыми оценили новый культурный объект в Раменском дети бойцов специальной военной операции. В день торжественного открытия кинотеатра им показали фильм «Летучий корабль».
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