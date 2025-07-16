Новый гуманитарный конвой отправится в зону СВО из Павлово-Посадского округа

Очередной выезд гуманитарного конвоя запланирован на 21–22 июля. Гуманитарную помощь доставят в более чем сорок подразделений, где служат жители Павлово-Посадского округа.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой муниципалитета Денисом Семеновым.

Партия груза сформирована на основе запросов бойцов. Необходимые технику и вещи получат бойцы, призванные от Павлово-Посадского военкомата, которые несут службу в Брянской, Курской, Белгородской и Харьковской областях, а также в Луганской Народной Республике.

Прием запросов от земляков, находящихся в зоне СВО, продолжается в штабе, расположенном в местном отделении партии «Единая Россия» и совете депутатов Павлово-Посадского округа. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: 89167120545.