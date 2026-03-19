Новый генератор передали из Фрязина в зону СВО

На днях из города была отправлена очередная крупная партия гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В этот раз состав груза формировался исходя из запросов с передовой.

Ключевым элементом технической поддержки стал электрогенератор. Помимо техники, бойцам передали медикаменты, теплые вещи и средства маскировки. Особую ценность представляют вещи, созданные руками самих фрязинцев. Местные волонтеры наладили пошив специализированной одежды, изготовление окопных свечей и плетение маскировочных сетей. Каждое такое изделие — это не просто средство защиты, а символ домашнего тепла и поддержки. Глава наукограда Дмитрий Воробьев отметил, что сбор помощи стал общим делом для всего округа.

«Помощь фронту не останавливается ни на минуту. Это результат объединения усилий Ассоциации ветеранов СВО Фрязина, моей команды, активистов „Единой России“ и социально ответственного бизнеса, в частности представителей ГК „Исток-Аудио“», — подчеркнул глава округа.