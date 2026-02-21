Новый фронтовой номер «Петербургского дневника» получили бойцы СВО

Выпуск приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Газета опубликовала поздравления губернатора Петербурга Александра Беглова и известных горожан. Специальный номер поступил бойцам благодаря усилиям главы администрации Кронштадтского района Андрея Кононова и руководителя Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игоря Васильева.

«Петербургский дневник» выпускает фронтовые номера начиная с 2022 года. Всего на сегодняшний день издано девять специальных выпусков, предназначенных для участников боевых действий.